Делегация Израиля продолжит в Каире переговоры с ХАМАС по заложникам

Израильская делегация отправится во вторник в Египет для продолжения переговоров по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщил новостной портал Walla со ссылкой на неназванного высокопоставленного израильского чиновника, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы все еще ждем ответа [лидера ХАМАС Яхьи] Синвара, но ожидается, что завтра профессиональная израильская делегация отправится в Египет для продолжения переговоров по сделке с заложниками", - заявил чиновник, комментируя вечером в понедельник ход переговоров с радикалами по освобождению заложникам при посредничестве Каира.

Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, ХАМАС рассматривает новое предложение от Египта по освобождению заложников. По их данным, Египет предложил освободить 33 заложника в обмен на паузу в боевых действиях в анклаве.

Предложение было подготовлено при помощи Израиля и включает в себя два этапа. Первый этап подразумевает освобождение от 20 до 33 заложников в течение нескольких недель в обмен на паузу в боевых действиях. Второй этап - "восстановление устойчивого спокойствия", что означает поиск способа договориться о постоянном прекращении огня "без необходимости его называть так".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!