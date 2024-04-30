Cтраны НАТО в марте провели учения для отражения гипотетической атаки на Латвию

Военнослужащие из 14 стран НАТО в марте на учениях в Латвии отрабатывали план действий на случай захода войск противника на территорию балтийской республики и их продвижения в сторону Риги.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, в рамках учений "Хрустальная стрела" военнослужащие получили информацию следующего свойства: "вражеские силы пересекли" границу Латвии с Россией и приближаются к столице страны. Целью военных НАТО было оттеснить "захватчиков" в болота, в которых танки потенциального противника могли завязнуть. Как пишет газета, в роли "захватчиков" из вымышленного государства Оккакус выступали силы под командованием подполковника латвийской армии Гайдиса Ландратова и американские военнослужащие. Издание поясняет, что НАТО в ходе учений старается не использовать названия стран и имена реальных противников.

Канадский подполковник Джонатан Кокс командовал обороняющимися силами, в состав которых вошли военнослужащие из 11 стран. Когда началось "вторжение", его войска заняли оборонительные позиции, надеясь получить информацию о нападающей стороне. Тут подразделения Кокса столкнулись с двумя проблемами. В первую очередь трудности были связаны с языком: основные языки НАТО - английский и французский, которыми не все латышские военные владеют на достаточном уровне. Также проблему представляла работа средств связи. Канадский подполковник указал, что рации "иногда работали вместе, но чаще всего нет". Но, по его словам, "проблемы со связью есть всегда - вне зависимости от ситуации".

"Самое главное - продемонстрировать готовность действовать быстро и разворачивать силы для защиты границ Латвии и НАТО", - сказал изданию полковник латвийской армии Оскар Кудлис, командовавший бригадой бронетехники в ходе учений.

Как пишет издание, маневры "Хрустальная стрела" проходили в рамках крупнейших с 1988 года учений под названием "Стойкий защитник - 2024" (Steadfast Defender 2024). По оценке газеты, задача этих масштабных учений - "дать понять Москве, что альянс готов защищать своих членов - особенно тех, кто находится у границы с Россией, в том числе Латвию".

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