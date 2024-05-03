Принц Уильям дал редкий комментарий о лечении рака у Кейт Миддлтон

Принц Уильям дал редкий комментарий о процессе лечения рака у Кейт Миддлтон.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Page Six.

Во время его визита в северную Англию один из жителей города спросил принца Уэльского, как поживают его жена и трое их детей.

"Все хорошо, да, спасибо. Да, у нас все хорошо", - сообщил принц Уильям с улыбкой на лице.

16 января принцесса Уэльская была госпитализирована в одну из клиник Лондона. В этот же день ей провели операцию. По словам официальных представителей королевской семьи, хирургическое вмешательство было плановым. Позже источник заявил, что супруга принца Уильяма собирается восстанавливаться дома. 22 марта Кейт Миддлтон заявила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии.

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