Глава МИД Польши призвал создать тяжелую бригаду ЕС

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал создать "тяжелую бригаду" из войск стран Европейского союза (ЕС) для быстрого реагирования в соседних с сообществом регионах. Об этом сообщает польский портал I.pl, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я за [создание] тяжелой бригады ЕС, которая позволила бы реагировать немедленно, чтобы не было необходимости просить США [поделиться] своими ресурсами в случае любой чрезвычайной ситуации в наших окрестностях. События на Балканах или в Северной Африке являются примерами ситуаций, в которых Европе не следует обращаться к США", - рассказал глава ведомства.

Сикорский также сравнил собственные силы Евросоюза с медицинской страховкой. Он подчеркнул, что Брюссель должен всегда быть готов к любой ситуации на международной арене.

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