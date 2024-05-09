США захотели ограничить доступ Китая к некоторым технологиям

Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет мер для ограничения доступа Китая к американским технологиям искусственного интеллекта (ИИ), а также к программам с закрытым исходным кодом, таким как ChatGPT. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, новые рестрикции, разрабатываемые Министерством торговли США, направлены на сдерживание развития КНР в этой отрасли, а также на предотвращение использования ИИ в военных целях другими странами. Ведомство, в частности, намерено установить ряд критериев для компаний-разработчиков, на основании которых будет осуществляться регулирование коммерческого распространения подобных программ. В частности, предлагается ввести порог вычислительных мощностей, необходимых для обучения ИИ-платформ. В случае его достижения разработчик будет обязан сообщить об этом в Министерство торговли США и предоставить план дальнейшего развития своего продукта, что станет основой для принятия решения по регулированию экспорта тех или иных программ, поясняют источники агентства.

В то же время программное обеспечение с открытым исходным кодом не будет подпадать под подобные ограничения, что может снизить эффективность экспортного регулирования, отмечает Reuters. Пока неизвестны точные значения порога вычислительных мощностей. Кроме того, ведомство может прибегнуть и к применению других критериев оценки, таких как тип используемых данных и конечные потребители программ.

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