Байден назвал Трампа самой большой угрозой демократии в США

Президент США демократ Джо Байден заявил, что считает бывшего американского лидера республиканца Дональда Трампа самой большой угрозой для демократии в стране, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Он говорит, что самая большая угроза - это преступники, проникающие через границу. Что ж, самая большая угроза - это та, которую он представляет нашей демократии", - сказал Байден, выступая на мероприятии в поддержку своей предвыборной кампании в Чикаго (штат Иллинойс). Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

Говоря о президентской гонке, действующий президент утверждал, что "динамика на его стороне". Он также заявил, что не придает особого значения опросам общественного мнения. "Честно говоря, я не считаю, что какие-либо опросы играют существенную роль на таком раннем этапе. В это время тяжело добиться качественного опроса", - считает он.

Байден отметил, что никогда не был настроен так оптимистично в отношении будущего Соединенных Штатов, как сейчас. "Я уверен, что мы добьемся успеха на этих выборах, в немалой степени благодаря вам", - сказал он, обращаясь к сторонникам.

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