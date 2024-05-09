Кэмерон призовет страны Запада извлечь уроки из украинского конфликта и стать жестче

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призовет страны Запада извлечь уроки из конфликта России и Украины и стать жестче.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом, как пишет The Guardian, он скажет во время выступления в парламенте 9 мая.

"Нам нужно занять более жесткую позицию в более жестком мире. Если незаконное вторжение Путина чему-то нас и учит, так это тому, что слишком малые и запоздалые действия только подстегивают агрессора. Я вижу слишком много примеров того, что этот урок не был усвоен", - цитирует издание подготовленную речь Кэмерона.

В качестве образца активных действий министр приведет в пример нападения хуситов, влияющие на свободу судоходства в Красном море. По его словам, только две страны - Великобритания и США - смогли организоваться и направить свои суда для обеспечения безопасности судов.

The Guardian отмечает, что это не вполне соответствует действительности: так, страны ЕС сформировали отдельный альянс Eunavfor Aspides для защиты коммерческого судоходства от нападений хуситов.

Ожидается, что Кэмерон также заявит, что у Великобритании есть шанс ослабить влияние России в Центральной Азии путем укрепления двусторонних отношений со странами, которые "рассматривают деструктивную, реакционную политику наших противников как угрозу своей безопасности и процветанию".

The Guardian приходит к выводу, что выдержки из речи Кэмерона говорят о том, что МИД Британии под его руководством не собирается как-либо смягчать позиции в попытке привлечь на свою сторону глобальный юг.

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