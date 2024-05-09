Штаб Трампа опроверг слова Байдена

Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа опровергнул заявление нынешнего американского лидера Джо Байдена о том, что он выступал за поимку главаря запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее Байден в интервью телекомпании CNN заявил, что имело смысл "схватить бен Ладена", но не имело смысла пытаться объединить Афганистан и думать, что у Ирака есть ядерное оружие. "Но в 2011 году Байден выступил против операции по ликвидации Усамы бен Ладена", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в среду на его странице в соцсети Truth Social.

Однако, по мнению предвыборного штаба Трампа, в защиту Байдена следует сказать, что "он не помнит, что ел на завтрак, не говорят уже о том, что было более 12 лет назад".

Бен Ладен возглавлял международную террористическую организацию "Аль-Каида". На ее счету - планирование и осуществление множества террористических актов на территории разных стран. Самым крупным является теракт в США 11 сентября 2001 года, когда погибли более 3 тыс. человек. Главарь группировки был уничтожен в результате рейда американского спецназа 2 мая 2011 года.

Представляющий Демократическую партию 81-летний Байден добивается переизбрания на высший государственный пост. Он является самым пожилым президентом в истории США. Дебаты о том, следует ли ему претендовать на переизбрание ввиду преклонного возраста, активизируются в стане как республиканцев, так и демократов. Часть однопартийцев публично призывает Байдена отказаться от дальнейшего участия в избирательной кампании.

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