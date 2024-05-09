СНБ Армении призвала протестующих не нарушать закон

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении на фоне предстоящего митинга оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" во главе с архиепископом Багратом Галстаняном предупредила о недопущении нарушать правопорядок и конституционный строй, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Ведомство в своем заявлении призывает сторонников движения "Тавуш во имя родины" "сохранять законность и не нарушать правовой порядок". В нем отмечается, что "любое противоправное поведение, угрожающее конституционному строю, будет нейтрализовано с использованием всех средств, определенных законом".

Отметим, что движение "Тавуш во имя родины" протестует против процесса делимитации и демаркации границ с Азербайджаном в Тавушской области.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

На начальном этапе процесса делимитации Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) - Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) - Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) - Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) - Гызылгаджилы (АР) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

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