https://news.day.az/world/1658887.html НАТО не планирует направлять военных в Украину
НАТО не планирует направлять военных в Украину
НАТО не намерена отправлять военнослужащих в Украину, Киев не просил об этом участников альянса.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству ANSA.
"У НАТО нет планов размещать силы в Украине. Когда я встречался с украинскими властями на прошлой неделе, они не просили об этом", - сказал он.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре