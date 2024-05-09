НАТО не планирует направлять военных в Украину

НАТО не намерена отправлять военнослужащих в Украину, Киев не просил об этом участников альянса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству ANSA.

"У НАТО нет планов размещать силы в Украине. Когда я встречался с украинскими властями на прошлой неделе, они не просили об этом", - сказал он.

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