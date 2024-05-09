Хуситы заявили об атаке трех кораблей

Йеменские хуситы заявили в четверг, что атаковали при помощи ракет и беспилотников три судна.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают ближневосточные СМИ, цитируя заявление представителя мятежников Яхьи Сари.

Согласно его данным, хуситы атаковали суда MSC Dego и MSC Gina в Аденском заливе. Кроме того, он сообщил, что йеменские мятежники дважды ударили по судну MSC Vittoria в Индийском океане и в Аденском заливе.

Данных о результатах этих ударов Сари не сообщил.

Хуситы в ноябре 2023 года объявили, что будут атаковать коммерческие судна в регионе, которые они считают связанными с Израилем, из-за проведения израильскими военными операции в секторе Газа.

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