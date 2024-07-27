Корабль ВМС Израиля сбил ракетой разведывательный дрон "Хезболлах"

Беспилотный летательный аппарат шиитской вооруженной милиции "Хезболлах" сбит над Средиземным морем ракетой, выпущенной кораблем израильских ВМС.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его информации, БПЛА вошел в воздушное пространство над исключительной экономической зоной Израиля и направлялся к газовой платформе в районе шельфового месторождения Кариш.

Телеканал отмечает, что сбитый беспилотник был разведывательным и не использовался для нанесения удара по объекту.

24 июля шиитские боевики запустили разведывательный БПЛА Houdhoud ("Ходход", иранского производства) для проведения воздушной съемки авиабазы Рамат-Давид в 46 км от ливано-израильской границы. Видеозапись стратегического объекта была размещена затем в телеграм-канале. В заявлении формирования указывалась, что авиабаза включена в банк наземных целей для беспилотных летательных аппаратов.

18 июня Houdhoud запечатлел на видеозаписи, показанной по телеканалу Al Manar, базу израильских ВМС и стартовые площадки системы ПРО "Железный купол" в районе Хайфы, предприятие военно-промышленного комплекса "Рафаэль", электростанцию и нефтехимические объекты.

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