Литва направила к границе с Россией «зубы дракона»

Литва закупила и направила к границам с Россией и Беларусью противотанковые ежи, так называемые "зубы дракона" и другие оборонительные средства. Об этом заявил министр обороны республики Лауринас Касчюнас, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У отечественных производителей за €4 млн закуплены средства контрмобильности. Они доставляются в 27 пунктов в районе границы", - сказал он в эфире национального радио LRT.

На 22 августа намечено открытие первого участка, где будут хранится оборонительные средства. Всего их будет 27. В случае необходимости заграждения будут оперативно доставлены к месту установки.

Согласно плану литовский властей в сентябре начнется строительство фортификационных сооружений на границе с Калининградской областью РФ и Беларусью.

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