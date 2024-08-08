Власти Ирана попросили авиакомпании избегать воздушного пространства страны

Власти Ирана попросили авиакомпании избегать воздушного пространства республики в связи с военными учениями. Об этом сообщает египетский телеканал Extra News со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным собеседника в министерстве гражданской авиации Египта, из Тегерана поступило уведомление избегать полетов в воздушном пространстве страны в связи с военными учениями.

Соответствующее уведомление было отправлено всем авиакомпаниям в мире, уточнил собеседник Extra News.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после атаки дома главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Предположительно, в дом попала израильская ракета. В Иране он находился для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

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