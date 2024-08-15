В Иране автобус с паломниками попал в аварию

Сегодня на трассе Мешхед - Гермсар (Иран) потерпел аварию автобус с паломниками, направлявшимися в Ирак для участия в Арбаине (ежегодное массовое паломничество, завершающее 40-дневный траур по имаму Хусейну - ред.), передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.

Как заявил глава службы скорой помощи Университета медицинских наук Семнана Пежман Гараиан, автобус, съехав с дороги, врезался в насыпь, в результате пострадали 47 человек.

По информации, причиной происшествия стали усталость водителя.

Отметим, что недавно в Турции на дороге Анкара-Эскишехир пассажирский автобус врезался в опору моста.

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