Иранский военный советник погиб после авиаудара в Сирии
Военный советник Военно-космических сил иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ахмадреза Афшари умер в результате ранения, полученного в результате авиаудара в Сирии.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство ISNA.
Несколько дней назад Афшари был переведен в Иран для лечения после авиаудара, нанесенного по сирийской территории международной военной коалицией, которую возглавляют США.
Как пишет ISNA, иранские советники, которые находятся в Сирии по официальному приглашению правительства, "сыграли важную роль в оказании помощи сирийцам в борьбе с терроризмом и содействии установлению мира, стабильности и прочной безопасности в этой стране".
Отметим, что недавно заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани заявил, что Иран имеет исключительное право принимать ответные меры против Израиля.
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