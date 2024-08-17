В Турции задержаны сотни подозреваемых в терроризме

Министр внутренних дел Турции Али Йерликая сообщил о проведении очередной антитеррористической операции, охватившей 36 провинций страны.

Как передает Day.Az, в рамках операции под кодовым названием Gürz-8 задержаны 222 лица, подозреваемых в причастности к террористической организации ПКК.

Глава МВД подчеркнул, что операция планировалась и координировалась с разведслужбами Турции.

Задержанным, в числе прочих, вменяется пропаганда преступных структур с соцсетях, финансирование и пособничество террористам ПКК, участие в зарубежных ответвлениях кровавой организации.

Отметим, что недавно в Турции были задержаны лица причастные к кибершпионажу.

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