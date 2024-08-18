МВД Турции отчиталось о количестве эвакуированных жителей

Из зоны лесных пожаров в Турции эвакуировано 4159 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

По словам министра, государство выделило финансовые средства на помощь населению зон бедствия.

Глава ведомства отметил, что все причастные к пожарам выявляются и передаются органам правосудия, есть арестованные по обвинению в поджоге лесных массивов.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы, в свою очередь, заявил, что по состоянию на утро 18 августа на территории страны зафиксировано 8 активных очагов лесных пожаров. "Только за последние двое суток авиация сбросила на зоны пожаров 7662 тонны воды", - сказал министр.

Говоря о самолете-амфибии, направленном Азербайджаном на помощь Турции, Юмаклы выразил признательность братской стране за поддержку.

Ранее говорилось о том, что ольшинство природных пожаров в Турции - 69 из 72 - взяты под контроль.

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