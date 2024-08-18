В Турции ликвидировали пересекших границу на парапланах террористов
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о ликвидации четырех вооруженных террористов, пересекших государственную границу с Ираком на моторных парапланах.
Как сообщает Day.Az, в воскресной публикации главы МВД Турции в соцсетях говорится, что боевики, готовившие теракты на турецкой территории, были выявлены посредством БПЛА "Акынджи" в момент пересечения воздушной границы на двух парапланах в районе Улудере юго-восточной провинции Ширнак.
Информация была оперативно передана командованию приграничных сил ВС Турции, и по месту приземления боевиков были нанесены удары с беспилотников, а также вертолетов ATAK.
В зону инцидента выдвинулся спецназ жандармерии Турции. В результате боевики были ликвидированы.
Глава МВД выразил признательность командованию сухопутных сил и жандармерии страны, подчеркнув решимость продолжить борьбу с преступностью.
Министр сопроводил публикацию видеокадрами момента полета парапланов террористов, снятыми камерами БПЛА "Акынджи".
До этого говорилось о том, что министр внутренних дел Турции Али Йерликая сообщил о проведении очередной антитеррористической операции, охватившей 36 провинций страны.
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