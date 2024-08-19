Турция в течение года намерена завершить подготовку новой конституции

Переговоры по разработке и принятию новой конституции Турции планируется завершить в течение года, чтобы вынести документ на рассмотрение парламента в осеннюю сессию 2025 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил спикер меджлиса (парламента) республики Нуман Куртулмуш.

"Наш план состоит в том, чтобы завершить переговоры по новой конституции в течение года, то есть в период с октября 2024 года по октябрь 2025 года, и начать работу по ее принятию в новом законодательном году", - сказал он газете Milliyet, добавив, что с октября к работе по подготовке документа планируется привлечь представителей неправительственных организаций, вузов, судебной ветви власти и общественности.

"Мы учтем мнение каждого. Одной из основных задач парламента 28-го созыва является разработка современной, демократической, инклюзивной и всеобъемлющей конституции. Я вижу в нашем парламенте желание принять новую конституцию и надеюсь, что это будет сделано", - сказал Куртулмуш.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее неоднократно заявлял о необходимости принятия новой конституции на смену нынешней, принятой после военного переворота 1980 года.

После референдума в 2017 году парламентская форма правления в республике была заменена на президентскую, однако новый основной закон не был принят.

После переизбрания в мае 2023 года Эрдоган назвал принятие новой конституции одной из основных задач его администрации.

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