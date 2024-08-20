Турецкая разведка обезвредила в Ираке террориста РКК

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) провела операцию на севере Ирака.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате операции, проведенной в Хакурке, был обезврежен террорист РКК, участвовавший в атаках беспилотников.

Сообщается, что это Зилан Азакы под кодовым именем "Сема Джуя Чевлик".

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