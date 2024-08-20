https://news.day.az/world/1683006.html Турецкая разведка обезвредила в Ираке террориста РКК
Турецкая разведка обезвредила в Ираке террориста РКК
Национальная разведывательная организация Турции (MIT) провела операцию на севере Ирака.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате операции, проведенной в Хакурке, был обезврежен террорист РКК, участвовавший в атаках беспилотников.
Сообщается, что это Зилан Азакы под кодовым именем "Сема Джуя Чевлик".
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре