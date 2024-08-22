Напавшие на "Крокус" обжаловали арест

Четверо обвиняемых в соучастии в нападении на концертный зал "Крокус сити холл" в Красногорске подали апелляцию на решение продлить им арест.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказано на сайте Басманного суда, который продлевал им меру пресечения.

"Решение продлить меру пересечения Исломову Аминчону, Исломову Диловару, Исломову Исроилу и Касимову Алишеру, обвиняемым по ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт, повлекший причинение смерти человеку), обжаловано", - сказано на сайте учреждения. Жалобу позже рассмотрит Мосгорсуд.

Ранее суд продлил арест всем четверым срок содержания под стражей до 22 ноября.

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