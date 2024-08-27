Захарова обвинила Францию в уничтожении свободы слова

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о деле миллиардера, основателя Telegram Павла Дурова демонстрирует уничтожение Парижем ранее декларировавшихся в стране ценностей и свободы слова. Как передает Day.Az, об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Ощущение, что у Макрона Олимпиада не закончилась, и он продолжает демонстрировать "истинное лицо Франции", - написала она.

По ее мнению, власти Франции показывают не пренебрежение, а уничтожение ранее декларируемых ценностей, в том числе свободу слова.

Напомним, что Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции.

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