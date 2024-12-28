В США заявили о страхе повторения в Сирии сценария другого конфликта

Соединенные Штаты боятся повторения сценария Афганистана в Сирии и хотят избежать похожей ситуации. Об этом пишет газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Взаимодействуя с повстанческой группировкой, которая сейчас контролирует Сирию, американские власти помнят о болезненном эпизоде ​​недавней внешней политики США, последствия которого продолжают ощущаться: захвате Афганистана талибами" (организация запрещена в России), - говорится в статье.

По данным NYT, на прошлой неделе три американских представителя встречались с лидерами исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (организация признана в РФ террористической и запрещена) в Дамаске. В ходе переговоров США хотели убедить группировку "управлять страной инклюзивной и умеренной рукой", добавили журналисты.

Чиновники отметили, что таким образом американские власти хотят не допустить насилия и хаоса в Сирии, которые могут еще больше дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и усилить антиамериканские террористические группировки.