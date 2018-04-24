Страны G7 заявили о готовности ужесточить санкции против России
Страны G7 могут ужесточить санкции против России по Донбассу, "если действия Москвы того потребуют", говорится в заявлении глав МИД "Большой семерки" по итогам встречи в Торонто, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы напоминаем, что продление экономических санкций по Донбассу полностью связано с полным и необратимым исполнением Россией Минских договоренностей. Эти санкции могут быть отменены, только если Россия полностью выполнит свои обязательства, однако мы также готовы принять новые ограничительные меры в случае, если действия России того потребуют", - говорится в коммюнике.
"Большая семерка" также обвинила Россию в дестабилизации ситуации в мире, при этом страны G7 выразили готовность сотрудничать с российской стороной по региональным кризисам и глобальным вызовам.
Отношения России и западных стран ухудшились на фоне украинского кризиса и возвращения Крыма в состав России. Запад обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины и ввел санкции. Москва, в свою очередь, многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
США строят в Нигере новую военную базу
В Ереване освободили всех задержанных демонстрантов
В Торонто микроавтобус наехал на толпу людей - ОБНОВЛЕНО
Цена на нефть марки Brent достигла $75 за баррель
-
23 Апр. 19:41 12 301
-
23 Апр. 16:19 9 084
-
23 Апр. 19:39 7 923
-
23 Апр. 19:34 7 516
-
23 Апр. 11:30 7 347