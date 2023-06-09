Обновился один из самых консервативных внедорожников Toyota

В Daihatsu (с 2016 года эта компания принадлежит Toyota) представили обновленный внедорожник Terios. Автомобиль продается в Азии, и из новых моделей является одной из самых доступных - цена в Индонезии, если переводить в рубли, стартует с отметки всего 1,3 млн. При этом Terios никакой не паркетник - это рамный внедорожник, аналог Suzuki Jimny, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Terios посвежел за счет обновленной решетки радиатора и светотехники, а в числе опций прописалась беспроводная зарядка для смартфона, системы бесключевого доступа и кругового обзора, улучшенная медиасистема, помощник при старте на подъеме.

Под капотом - надежный атмосферный бензиновый мотор объемом 1,5 л мощностью всего 104 л.с., работающий либо с механической коробкой передач, либо с 4-ступенчатым автоматом.

Вслед за обновленным Terios должен выйти его клон под названием Toyota Rush. Особой разницы между ними нет, но Rush традиционно дороже.

В Daihatsu (с 2016 года эта компания принадлежит Toyota) представили обновленный внедорожник Terios. Автомобиль продается в Азии, и из новых моделей является одной из самых доступных - цена в Индонезии, если переводить в рубли, стартует с отметки всего 1,3 млн. При этом Terios никакой не паркетник - это рамный внедорожник, аналог Suzuki Jimny.