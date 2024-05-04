Tesla подала иск против индийской компании

Tesla подала в суд на индийскую компанию за незаконное использование товарного знака. Об этом сообщила газета The Indian Express, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Tesla Power India Ltd из Гургаона, города - спутника Дели, занимается производством аккумуляторов и также зарегистрирована в штате Делавэр. Последняя подала иск в Высокий суд Дели против индийского производителя за использование торговых марок "Tesla Power" и "Tesla Power USA".

В Tesla заявили, что заметили использование индийской компанией схожих со своим названий в 2022 году и попросили прекратить эту практику, но в итоге компании пришлось обращаться в суд. "Требование о прекращении [противоправной] практики было направлено ответчику 18 апреля 2022 года. Поскольку он продолжил рекламировать и продавать свои товары [с использованием защищенных торговых знаков], был подан настоящий иск", - привело издание протокол суда.

В индийской компании ответили, что не планируют производить электромобили и использовать в торговых марках слово "Tesla" или схожие выражения для продвижения электрокаров других производителей. Суд дал компании три недели на подготовку письменного ответа, следующее слушание запланировано на 22 мая.

Судебная тяжба проходит на фоне слухов о возможном скором выходе Tesla на индийский рынок. Глава компании Илон Маск планировал 21-22 апреля посетить Индию и встретиться с премьер-министром Нарендрой Моди. Ожидалось, что они обсудят строительство завода по совместному выпуску электромобилей. Позже газета Economic Times сообщила, что Маск перенес поездку на конец 2024 года в связи с изменением стратегии компании: Tesla планирует сначала нарастить мощность выпуска имеющихся заводов, прежде чем налаживать новые производства.

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