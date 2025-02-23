Рамный пикап Kia Tasman вышел на рынок и удивил ценой

Начались продажи пикапа Kia Tasman. Он стоит как Lada Aura. Рамный пикап Kia, дебютировавший в прошлом году в Саудовской Аравии, вышел на рынок. Но продажи начались не с Ближнего Востока, а с родной Южной Кореи, где модель в начальной комплектации оценили в 37,5 миллиона вон, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Соперник Toyota Hilux вышел на южнокорейский рынок в трех заднеприводных комплектациях: Dynamic, Adventure и Extreme. Единственный полноприводный вариант называется X-Pro. Кабина может быть однорядной либо двойной, но длина, ширина и колесная база во всех версиях одинаковые - 5410,1930 и 3270 миллиметров соответственно. То есть кабина увеличивается за счет размера грузовой платформы.

В салоне установлен сенсорный кластер с двумя экранами, но есть и аналоговые клавиши. Предложено много аксессуаров для кастомизации: в заводском наборе имеются тенты, кунг, шноркель, палатка на крыше и разные виды бамперов.

Версия X-Pro, узнаваемая по особому оформлению экстерьера, также отличается увеличенным на 28 миллиметров клиренсом: у такого Tasman он равен 252 миллиметрам.

Полноприводный пикап получил внедорожные шины, электронную блокировку дифференциала и внедорожные режимы. Цена топового Tasman - 52,4 миллиона вон.

Грузовичок, построенный на раме лестничного типа, корейцам предлагают с бензиновым турбомотором T-GDI объемом 2,5 литра, выдающим 281 лошадиную силу и 421 Нм. В паре с ним работает восьмидипазонный автомат. На других рынках будут и дизельные варианты. Следующими должны стать Австралия, Африка и Ближний Восток, а вот в США новинка вряд ли появится.