В Японии приостановят работу 18 заводов Toyota и Suzuki

Два крупных японских автопроизводителя Toyota и Suzuki приостановят работу 18 заводов, расположенных на территории страны.

По данным издания, производство машин решили поставить на паузу из-за обрушившегося на южные регионы Японии тайфуна "Чанми". Ожидается, что утром 3 июня по всей Японии временно закроют 13 предприятий Toyota. Исключением станет лишь завод в префектуре Фукуока, здесь решение о приостановке или продолжении работы примут на основе фактических погодных условий.

В этот же день компания Suzuki приостановит функционирование пяти предприятий в префектуре Сидзуока. Руководство рассчитывает, что уже во второй половине дня заводы смогут вернуться к штатному режиму работы. Однако окончательное решение будет принято с учетом ситуации.