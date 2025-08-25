https://news.day.az/azerinews/1776017.html Xadimə qadın 37 yaşında tələbə oldu - FOTO Qax rayon Ləkit kənd sakini 37 yaşlı Esmira Ramazanova orta məktəbi bitirməsindən 20 il keçməsinə baxmayaraq, ali məktəblərə qəbul imtahanında iştirak edərək tələbə adını qazanıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, valideynlərini vaxtsız itirdiyi üçün ali təhsil ala bilməyən Esmira Ramazanova illər sonra bu arzusunu gerçəkləşdirib.
O, bildirib ki, rayonda xadimə işləyə-işləyə ali məktəblərə qəbul imtahanına hazırlaşıb.
Öz əzmi nəticəsində Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Aqrar mühəndislik ixtisasına qəbul olub.
O, böyük övladının 3-cü kurs tələbəsi olduğunu söyləyib.
Bildirib ki, ali məktəbə hazırlaşmağa övladları da ona dəstək olub.
