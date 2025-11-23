Ərdoğan rusiyalı həmkarı ilə telefon danışığı aparacaq
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bazar ertəsi, noyabrın 24-də Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə telefon danışığı planlaşdırıldığını açıqlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, Yohannesburqda keçirilən G20 sammitindən sonra keçirilən mətbuat konfransında çıxış edən Türkiyə lideri Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin bu yaxınlarda Ankaraya səfər etdiyini xatırladıb. "Bu həftə Zelenskini ölkəmizdə qəbul etdik və sabah Putinlə söhbət edəcəyəm. Ukrayna ilə Rusiya arasında sülh üçün bütün addımları atmağa hazırıq və bu istiqamətdə səylərin səfərbər olunduğunu elan etmişik. Ümid edirəm ki, məqsədlərimizə çatacağıq", - deyən Türkiyə Prezidenti Kiyevlə Moskva arasında İstanbul sülh prosesinin bərpasının vacibliyini vurğulayıb.
Türkiyə Prezidenti Qara dəniz Taxıl Dəhlizini xatırladaraq qeyd edib ki, bu addım "bölgədə sülhə yol açmaq" məqsədi daşıyırdı. "Təəssüf ki, Taxıl Təşəbbüsünə əməl olunmadı. Mən Putindən sülh təşəbbüslərinin bərpasını nəzərdən keçirməsini xahiş edəcəyəm. İnsan itkisinin qarşısını almaq vacibdir", - deyə Türkiyə lideri qeyd edib.
Rəcəb Tayyib Ərdoğan, həmçinin əlavə edib ki, Vladimir Putinlə söhbətindən sonra ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Avropa liderləri ilə Ukrayna ilə bağlı müzakirələr apara bilər.
