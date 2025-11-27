Bakıda bu yolda sürücülər kanalizasiya quyusuna düşürlər - VİDEO
Kanalizasiya quyusunun qapağının yerindən çıxması sürətli yolda sürücüləri çətin vəziyyətdə qoyub.
Day.Az Xəzər TV-yə istinadən bildirir ki, gecə saatları olduğundan hətta bəzi sürücülər avtomobillər ağzıaçıq quyuya da düşüblər. Hadisə paytaxtın Sabunçu rayonu Böyükşor şossesində baş verib. Hadisə zamanı zərər görən sürücülərdən biri "Xəzər Xəbər"in vatsap qaynar xəttinə müraciət edib. Sürücü Mənsur İsmayılov deyir ki, qaranlıqda ağzıaçıq lüku görmək mümkün olmayıb.
Sürücü onu da əlavə etdi ki, həmin ağzıaçıq quyudan tək o yox, digər hərəkət iştirakçıları da zərər çəkiblər.
Məsələ ilə bağlı İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətindən bildirildi ki, qeyd olunan ünvanda tullantı su quyusunun qapağında nasazlıq yaranıb. Nəqliyyat vasitələri ordan keçən zaman təyziq nəticəsində qapaq yerindən çıxıb. Məsələ gecə saatlarında həll edilib. Tullantı su quyusu yeni qapaqla təmin edilərək problem aradan qaldırılıb.
Sual yaranır, belə olduqda sürücüyə dəymiş ziyanı kim ödəməlidir?
Hüquqşünaslar deyirlər ki, zərərçəkmişlər məhkəməyə müraciət etməklə dəymiş zərəri aidiyyəti qurumdan tələb edə bilərlər.
Daha ətraflı videomaterialı təqdim edirik.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре