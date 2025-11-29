Təhsil islahatları 12 ildən sonra öz bəhrəsini verir - Vüsal Xanlarov
Təhsil sahəsində aparılan islahatlar adətən öz bəhrəsini ən azı 12 ildən sonra göstərir. Bu, tədricən gedən bir prosesdir.
Day.Az xəbər verir ki, bu fikirləri bu gün Elm və Təhsil Nazirliyi, Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması İdarəsinin rəisi Vüsal Xanlarov "İKT Karyera Sərgisi 2025"də çıxışı zamanı səsləndirib.
Onun fikrincə, təhsil sahəsində hal-hazırda həm infrastrukturun, həm təhsil verənlərin inkişafı, həm də təhsil alanlar üçün peşəkar inkişaf baxımından müvafiq ekosistemin qurulması üçün işlər görülür.
"Təhsil proqramları çox qısa zamanda sənayenin ehtiyaclarına uyğun olaraq yenilənir. Eyni zamanda, xarici universitetlərlə əməkdaşlıqlar kifayət qədər genişdir, belə ki, bu biliklər oradan əldə edilərək istifadə olunub tətbiq edilə bilər. Bu təhsil proqramları və yeni standartları sürətlə tətbiq etmək mümkündür, ancaq onları tədris edə biləcək mütəxəssislərin yetişdirilməsi daha uzun zaman alır. Bu cür pedagogların təhsil sisteminə daxil olması müəyyən bir vaxt tələb edir. Lakin burada qısa yollar da mövcuddur və bu qısa yollar sənayenin təhsil ilə əməkdaşlığından irəli gəlir", - deyə o əlavə edib.
