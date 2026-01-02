“Azəriqaz”dan limitlə bağlı

Ölkə üzrə bütün abonentlərin qaz limitləri yenilənib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, qaz limitləri il dəyişəndə avtomatik olaraq yenilənir.

"Smart kart tipli sayğaclarda dekabrın 31-dən yanvarın 1-nə keçən gecə avtomatik yenilənmə gedir. Yanvarın 1-dən isə bütün ölkə üzrə qaz limitləri yenilənir və abonentlərin sərfiyyatı yeni limitlə ölçülür",-deyə qurumdan əlavə olunub.