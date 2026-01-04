OPEC+ neft hasilatını sabit saxlayacaq
OPEC+ ölkələri artan siyasi və geosiyasi qeyri-müəyyənliyə baxmayaraq, neft hasilatını sabit saxlamaq barədə prinsipial razılığa gəlib. Səkkiz əsas üzv - Səudiyyə Ərəbistanı, Rusiya, BƏƏ, Qazaxıstan, Küveyt, İraq, Əlcəzair və Oman dünya neftinin yarısını hasil edir.
Day.Az xəbər verir ki, qrup 2025-ci ilin aprel-dekabr aylarında hasilatı gündəlik 2,9 milyon barel artırsa da, noyabrda əlavə artımı dayandırmaq qərarına gəlib.
2025-ci ildə neft qiymətləri 18%-dən çox azalıb ki, bu da 2020-dən bəri ən kəskin illik enişdir. Qiymət düşüşü əsasən bazarda təklifin artması ilə bağlıdır.
Eyni zamanda, OPEC+ daxilində və xaricində gərginlik artır. Səudiyyə Ərəbistanı və BƏƏ arasında Yəməndəki toqquşmalar səbəbindən fikir ayrılığı dərinləşib. Rusiya Ukrayna müharibəsi nəticəsində sanksiyaların, İran isə daxili etirazlar və ABŞ təzyiqlərinin təsiri altındadır.
ABŞ Prezidenti Donald Trampın Venesuela lideri Nikolas Maduronu ələ keçirməsi və ölkəyə nəzarət bəyanatı isə vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirib. Neft ehtiyatları baxımından zəngin olan Venesuela illərlə davam edən böhran və sanksiyalar səbəbindən hasilatda ciddi geriləmə yaşayır.
