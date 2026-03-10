https://news.day.az/azerinews/1821247.html Könül Həmzəyeva axtarışa VERİLDİ "Beautytime" salonlar şəbəkəsinin rəhbəri Könül Həmzəyeva barəsində cinayət işi açılıb. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Könül külli miqdarda dələduzluqda ittiham olunur. K.Həmzəyeva istintaqdan qaçıb gizləndiyi üçün axtarışa verilib. Hazırda Xəzər Rayon Polis İdarəsində istintaq aparılır.
