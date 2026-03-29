https://news.day.az/azerinews/1824789.html Rasim Balayevin nəşi bu gecə Vətənə gətiriləcək Xalq artisti Rasim Balayevin nəşi bu gün gecə Vətənə gətiriləcək. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Rasim Balayevlə vida mərasimi sabah, 30 mart tarixində, saat 12.00-13.30 Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında baş tutacaq. Xalq artisti Birinci Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılacaq.
Rasim Balayevin nəşi bu gecə Vətənə gətiriləcək
Xalq artisti Rasim Balayevin nəşi bu gün gecə Vətənə gətiriləcək.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Rasim Balayevlə vida mərasimi sabah, 30 mart tarixində, saat 12.00-13.30 Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında baş tutacaq.
Xalq artisti Birinci Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılacaq.
