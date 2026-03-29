Rasim Balayevin nəşi bu gecə Vətənə gətiriləcək

Xalq artisti Rasim Balayevin nəşi bu gün gecə Vətənə gətiriləcək.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Rasim Balayevlə vida mərasimi sabah, 30 mart tarixində, saat 12.00-13.30 Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında baş tutacaq.

Xalq artisti Birinci Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılacaq.