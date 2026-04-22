https://news.day.az/azerinews/1829708.html
Daha bir xəstəxananın direktoru işdən çıxdı
Respublika Kliniki Uroloji Xəstəxanasında direktoru Pərviz Hacıyev işdən ayrılıb.
Day.Az xəbər verir ki, o, bu barədə özünün "Facebook" hesabında məlumat poaylaşıb.
Pərviz Hacıyev öz ərizəsi ilə işdən çıxdığını bildirib.
O, bunu Avropa Uroloji Cəmiyyətinin komitəsinə üzv seçilməsi səbəbindən araşdırmalara daha çox vaxt ayırmalı olması ilə əsaslandırıb.
