Gündəlik sarımsaq istifadəsi: Sağlamlığa faydaları və riskləri
Alimlər, sarımsağın gündəlik istifadəsinin sağlamlıq üçün bir sıra faydalar təmin etdiyini bildirirlər.
Day.Az xəbər verir ki, sarımsaq, iltihabları azaldır, oksidləşdirici streslə mübarizə aparır və orqanizmin müdafiə gücünü artırır.
Eyni zamanda, sarımsaq, bağırsaq florasını yaxşılaşdıran prebiyotiklər və ürək, beyin və həzm sistemi üçün faydalı antioksidantlar ilə zəngindir. Bu təsirlər, sarımsağın tərkibindəki allisin maddəsindən qaynaqlanır.
Lakin, sarımsağı çox miqdarda yemək mədə narahatlığı, bağırsaq qıcıqlanması və ağızdan pis qoxu kimi problemlərə səbəb ola bilər.
Alimlər gündə bir və ya iki diş sarımsaq yeməyi tövsiyə edir. Sarımsağı yeməkdən əvvəl 5-10 dəqiqə kəsmək lazımdır ki, allisin daha effektiv şəkildə aktivləşsin.
Bundan əlavə, sarımsağın bəzi dərmanlarla, xüsusən də qan duruldan və doğum nəzarət vasitələri ilə qarşılıqlı təsirə girməsi mümkündür. Buna görə də sarımsağın istehlakını artırmadan əvvəl mütəxəssislə məsləhətləşmək vacibdir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре