Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana 5 vaqon buğda göndəriləcək Bu gün Azərbaycan Respublikası ərazisindən tranzit keçməklə Ermənistan Respublikasına 5 vaqon buğda göndəriləcək. Day.Az xəbər verir ki, yükün daşınması beynəlxalq tranzit qaydalarına uyğun şəkildə həyata keçiriləcək. Göndərişin regionda ticarət-logistika əlaqələrinin davamlılığını təmin etməyə xidmət etdiyi bildirilir.
