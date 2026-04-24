Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana 5 vaqon buğda göndəriləcək

Bu gün Azərbaycan Respublikası ərazisindən tranzit keçməklə Ermənistan Respublikasına 5 vaqon buğda göndəriləcək.

Day.Az xəbər verir ki, yükün daşınması beynəlxalq tranzit qaydalarına uyğun şəkildə həyata keçiriləcək.

Göndərişin regionda ticarət-logistika əlaqələrinin davamlılığını təmin etməyə xidmət etdiyi bildirilir.