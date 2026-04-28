Ermənistan biometrik pasport və təmassız sərhəd sisteminə keçir

Ermənistan hökuməti şəxsiyyət sənədləri və sərhəd idarəetmə sistemlərini modernləşdirmək üçün biometrik pasportların və təmassız keçid texnologiyalarının tətbiqinə hazırlaşır.

Day.Az xəbər verir ki, Ermənistanın daxili işlər naziri Arpine Sarkisyan bu istiqamətdə görülən işlər barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana məlumat verib.

Bildirilib ki, yeni sistem 2026-cı ilin payızından etibarən vətəndaşlar üçün əlçatan olacaq.