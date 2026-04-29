https://news.day.az/azerinews/1831254.html Sabirabadın bir kəndində körpü yararsız vəziyyətə düşüb Sabirabad rayonunun Ulacalı kəndi ərazisində Kür çayında suyun səviyyəsinin yüksəlməsi müəyyən fəsadlar yaradıb. Day.Az-ın məlumatına görə, son günlər müşahidə olunan intensiv yağıntılar nəticəsində çayda suyun artımı davam edir. Bu səbəbdən Ulacalı və Qruzma kəndlərini birləşdirən ponton körpü yararsız vəziyyətə düşüb.
Sabirabadın bir kəndində körpü yararsız vəziyyətə düşüb
Sabirabad rayonunun Ulacalı kəndi ərazisində Kür çayında suyun səviyyəsinin yüksəlməsi müəyyən fəsadlar yaradıb.
Day.Az-ın məlumatına görə, son günlər müşahidə olunan intensiv yağıntılar nəticəsində çayda suyun artımı davam edir.
Bu səbəbdən Ulacalı və Qruzma kəndlərini birləşdirən ponton körpü yararsız vəziyyətə düşüb. İntensiv yağışlar nəticəsində körpünün bir hissəsi suyun altında qalıb.
Nəticədə kəndlər arasında nəqliyyat əlaqəsi müvəqqəti məhdudlaşıb.
