Adi alaq otu sayılan dulavratotu qaraciyər və dəri üçün faydalı “super qida” imiş
Dulavratotu kökü uzun müddət xalq təbabətində istifadə olunan bitki kimi tanınır. Tərkibində inulin, lif, antioksidantlar və minerallar olduğu üçün bağırsaq mikroflorasını dəstəklədiyi, həzm prosesini yaxşılaşdırdığı və orqanizmin detoksikasiyasına kömək etdiyi bildirilir.
Day.Az xəbər verir ki, araşdırmalara əsasən, dulavratotu qaraciyər hüceyrələrini oksidləşdirici stressdən qorumağa və iltihabı azaltmağa dəstək ola bilər.
Həmçinin öd ifrazını stimullaşdıraraq həzmi yaxşılaşdırdığı və qaraciyərin bərpasına müsbət təsir etdiyi qeyd olunur.
Bitki kosmetikada da geniş istifadə edilir: saç tökülməsi, kəpək və dəri problemlərində faydalı ola biləcəyi bildirilir. Lakin hamilə və süd verən qadınlar, allergiyası olanlar və bəzi dərman qəbul edənlər üçün ehtiyat tövsiyə olunur.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре