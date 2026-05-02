Diplomatik korpusun nümayəndələri Şuşada Xalça Muzeyini ziyarət ediblər - FOTO
Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin Şuşa filialını ziyarət ediblər.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, onlar eksponatlarla tanış olublar, qonaqlara filialın fəaliyyəti barədə məlumat verilib.
Qeyd edək ki, mayın 1-də Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpus nümayəndələrinin Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin müşayiəti ilə Şərqi Zəngəzur və Qarabağa səfəri başlayıb.
Səfərdə ümumilikdə 62 ölkə və beynəlxalq təşkilatı təmsil edən 150-dən çox səfir, diplomat, hərbi attaşe və digər nümayəndələr iştirak edirlər.
İki gün davam edəcək səfər Xankəndi şəhərini, həmçinin Xocalı, Şuşa və Laçın rayonlarını əhatə edir.
Səfər zamanı iştirakçılar regionda aparılan yenidənqurma və bərpa işləri ilə yerindəcə tanış olmaq, habelə sosial və iqtisadi əhəmiyyətli obyektləri ziyarət etmək imkanı əldə edəcəklər.
