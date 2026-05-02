Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı vakansiya elan edib

M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin (MDU) Bakı filialı İqtisadiyyat və Kimya fakültələri üçün dispetçer vakansiyası elan edib.

Bu barədə Day.Az-а MDU-nun Bakı filialından məlumat verilib.

Vakant olan vəzifə haqqında məlumatı təqdim edirik:

İş barədə məlumat

  • Ali təhsil müəssisəsində mövcud tədris planları, normativlər və illik tədris yükü əsasında dərs cədvəllərinin hazırlanması və tənzimlənməsi;
  • Fakültələr üzrə mühazirə, seminar, praktik (laborator) məşğələlər və imtahanlar üçün auditoriyaların müəyyənləşdirilməsi və cədvəllərdə nəzərə alınması;
  • Tələbələrin davamiyyəti, semestr ərzində əldə etdiyi nəticələr və imtahan göstəriciləri barədə fakültə rəhbərliyinin məlumatlandırılması;
  • Tədris-metodiki şöbəyə tələb olunan hesabat və məlumatların təqdim edilməsi.

İş qrafiki

  • 6 günlük iş həftəsi
  • Həftə içi: 09:00 - 17:00
  • Şənbə günü: 09:00 - 15:00

İş yeri / Ünvan

 
  • Binəqədi rayonu, Xocasən qəsəbəsi, Universitet küç. 1

Moskva Dövlət Universitetinin Bakı Filialın Kampusu

Əmək haqqı

  • Əmək haqqı namizədin bilik və təcrübəsinə uyğun olaraq müsahibə əsasında müəyyən ediləcək.

Namizədə tələblər

  • Ali təhsil (bakalavr və ya magistr dərəcəsi);
  • MS Office proqramlarında sərbəst işləmə bacarığı;
  • Azərbaycan və rus dillərini bilməsi;
  • Dəqiq, məsuliyyətli, operativ və komanda ilə işləmə bacarığı;
  • Yüksək təşkilatçılıq və kommunikasiya bacarıqları.

Müraciət qaydası

Maraqlanan namizədlər Azərbaycan və ya rus dilində hazırlanmış şəkilli CV-lərini məktubun mövzu hissəsində müraciət etdikləri vəzifənin adını qeyd etməklə [email protected] elektron poçt ünvanına göndərə bilərlər.

Son müraciət tarixi: 31.05.2026