Lüks avtomobillərə “Hörmüz” maneəsi: Mühərrik yağı tükənir
İrandakı münaqişə səbəbindən Hörmüz boğazında yaranan fasilələr lüks avtomobillərin mühərrikləri üçün mühüm əhəmiyyət daşıyan sintetik baza yağı ehtiyatlarını tükənmə həddinə çatdırıb.
Day.Az bu barədə xarici mediaya istinadən xəbər verir.
Belə ki, Beynəlxalq Enerji Agentliyinin "tarixin ən böyük enerji təhlükəsizliyi təhdidi" kimi qiymətləndirdiyi Hörmüz boğazındakı gərginlik, xam nefti aşaraq avtomobil sektoruna da təsir edib.
Xüsusilə idman və lüks avtomobillərin mühərriklərində istifadə olunan yüksək performanslı sintetik yağların xammalı olan "Qrup III" baza yağlarında qlobal qıtlıq yaranıb. Qlobal istehsalın 20 faizini təmin edən Körfəz bölgəsində istehsalın dayanması və daşımaların pozulması ehtiyatların bir ay ərzində tükənə biləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıqlara səbəb olub.
Şimali Avropada baza yağlarının qiymətləri müharibə başlayandan bəri demək olar ki, 100 faiz artaraq tarixi maksimuma çatıb. Sektor analitikləri bildirirlər ki, "Shell"in Qətərdəki obyektlərinin raket hücumları nəticəsində zədələnməsi və Cənubi Koreyanın ixraca məhdudiyyətlər tətbiq etməsi tədarük zəncirini qırılma nöqtəsinə gətirib.
