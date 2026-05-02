"Real"ın kapitanı iki həftə oynamayacaq
"Real"ın kapitanı iki həftə oynamayacaq
"Real"ın kapitanı Dani Karvahal sıradan çıxıb.
Day.Az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə "kral klubu"nun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
İspaniyalı futbolçunun ayaq barmağında sınıq aşkarlanıb. 34 yaşlı sağ cinah müdafiəçisi iki həftə yaşıl meydanlardan uzaq qalacaq.
Qeyd edək ki, Dani Karvahal bu mövsüm "Real"ın heyətində 20 matçda meydana çıxıb. Onun klubla müqaviləsi mövsümün sonunda başa çatır.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре