“Caspian Agro Week” çərçivəsində “Aqrobiznesin İnkişafı Forumu” keçirilir
Bakıda "Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi, BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) və Asiya İnkişaf Bankının (ADB) birgə təşkilatçılığı ilə "Aqrobiznesin İnkişafı Forumu" keçirilir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, yubiley forum "Caspian Agro Week" çərçivəsində milli aqro-ərzaq gündəliyinə həsr olunub.
Forumda Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev, FAO-nun Azərbaycandakı Tərəfdaşlıq və Əlaqələndirmə Ofisinin rəhbəri və nümayəndəsi Nasar Hayat, ADB-nin Kənd Təsərrüfatı, Qida, Təbiət və Kənd Yerlərinin İnkişafı Sektoru Ofisinin direktoru Jiangfeng Zhang, Caspian Event Organisers şirkətinin baş direktoru Fərid Məmmədov, Milli Məclisinin deputatı və Aqrar Siyasət Komitəsinin sədri Tahir Rzayev, Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat nazirinin müavini Azər Bayramov, Azərbaycan Respublikasının rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini Samir Məmmədov, Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədrinin müavini Zəkiyyə Mustafayeva, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı sədrinin müavini Toğrul Əliyev və digər dövlət orqanlarının rəhbər şəxsləri iştirak edirlər.
