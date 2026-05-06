https://news.day.az/azerinews/1832669.html
Məleykə Abbaszadədən valideynlərə MÜRACİƏT
Uşaqlarınız həssas bir dövrdən keçir. Onlar tələbəlik və ya hərbi xidmətlə bağlı stress yaşayırlar. Valideynlər isə imtahan nəticələrinə görə onlara əlavə təzyiq göstərirlər.
Day.Az xəbər verir ki, bunu "ASAN Radio"ya açıqlamasında DİM sədri Məleykə Abbaszadə deyib:
"Uşaqlar gözləyir ki, ixtisas seçimi zamanı onların istəkləri nəzərə alınsın və onlara dəstək olunsun. Əgər uşağınız yaxşı nəticə əldə etməyibsə, onun dəyərini aşağı salmayın. Əksinə, ona dəstək olun və motivasiya verin".
