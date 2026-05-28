Prezident İlham Əliyev: Müstəqillik Günü hər birimiz üçün çox əzizdir

Şanlı Zəfərimizdən sonra bu gözəl bayramı - 28 May - Müstəqillik Günü bayramını azad edilmiş torpaqlarda qeyd edirəm və bu, artıq bir ənənəyə çevrilib. Hesab edirəm ki, ən düzgün seçimdir.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Şuşanın Böyük Qaladərəsi kəndində sakinlərlə görüşündə deyib.

Dövlətimizin başçısı bildirib ki, bu Müstəqillik Günü hər birimiz üçün çox əzizdir.